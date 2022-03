Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e VRSA celebra aniversário com “Dia Aberto”

Numa iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), com o apoio das autarquias de Castro Marim e de Vila Real de Santo António, empresas e associações locais, realiza-se no próximo domingo, dia 27 de março, mais uma edição do “Dia Aberto” da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (RNSCMVRSA), por ocasião do seu 47.º aniversário.

Com um programa diversificado, o dia aberto começa com uma passeio de cerca de sete quilómetros pelo circuito do Sapal de Venta Moinhos, pelas 09:30, que termina no Centro Interpretativo, onde decorrerão as comemorações que integram o 47.º aniversário da primeira Reserva Natural a ser criada em Portugal.

A RNSCMVRSA aproveita a celebração para destacar o seu modelo de Cogestão – uma gestão partilhada por várias entidades da região, no sentido da promoção, divulgação e sensibilização ambiental dos valores naturais presentes naquela Área Protegida. Seguem-se depois duas intervenções de investigadores da Universidade do Algarve sobre espécies exóticas do Guadiana: a corvina-americana e o caranguejo-azul.

Por último, será inaugurada a exposição fotográfica “Percurso do Cerro do Bufo”, com 25 quadros expositivos que promovem os ecossistemas, o património da água e a avifauna do Cerro do Bufo, um trilho que pertence àquela Reserva.