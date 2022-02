Resgatado pescador numa falésia em Sagres

O jovem pescador foi resgatado junto ao Forte de Santo António de Belixe

Um pescador com cerca de 21 anos foi esta manhã resgatado depois de se ter sentido mal enquanto praticava a atividade da pesca lúdica numa falésia, junto ao Forte de Santo António de Belixe, na freguesia de Sagres.

Na sequência de um alerta recebido pelas 10h30, através dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo, a informar que um homem se tinha sentido mal numa zona de falésia, foram ativados de imediato para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos e da Estação Salva-vidas de Sagres e uma equipa de grande ângulo dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo.

O homem encontrava-se num local de difícil acesso, em estado consciente, tendo sido estabilizado e resgatado pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo para a embarcação da Estação Salva-vidas de Sagres.

A vítima foi de seguida transportada pelos elementos da Estação Salva-vidas para o porto da Baleeira, onde aguardavam elementos do INEM e do Suporte Imediato de Vida (SIV) de Lagos que assistiram a vítima, tendo sido posteriormente transportada por uma ambulância do INEM para uma unidade hospitalar.

Esta ação foi coordenada pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lagos, tendo o Comando-local da Polícia Marítima de Lagos tomado conta da ocorrência.