Resgatados dois pescadores após naufrágio em Sagres

Esta manhã, dia 20, foram resgatados dois pescadores que seguiam a bordo de uma embarcação de pesca que naufragou ao largo da praia do Tonel, em Sagres.



O alerta foi recebido pelas 06:45, através de um dos pescadores, tendo sido de imediato ativados para o local elementos da Estação Salva-vidas de Sagres e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.



Um dos pescadores foi resgatado por uma embarcação de pesca que se encontrava nas proximidades, tendo os elementos da Estação Salva-vidas procedido ao resgate do segundo pescador.



As vítimas foram de seguida transportadas para o porto da Baleeira, onde aguardavam elementos do INEM para prestara assistência. Por se encontrarem bem fisicamente, as vítimas abandonaram o local pelos seus próprios meios.



A embarcação foi posteriormente rebocada pelos elementos da Estação Salva-vidas por constituir perigo para a navegação para o porto da Baleeira, onde será alvo de uma vistoria para apurar as causas do acidente e as condições de navegabilidade.