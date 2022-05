Residentes franceses e italianos crescem quase mil por cento em 12 anos

Italianos e franceses têm sido, ao longo dos últimos 12 anos, os povos que mais têm crescido na procura do Algarve para viver com base na paixão pelo país e no prazer de vida, com crescimentos que, no caso dos italianos, roçam os 1.000% naquele período, segundo dados do SEF.

A França é a terceira comunidade estrangeira mais numerosa na região (depois dos cidadãos do Reino Unido e Brasil), com 6.328 residentes fixos no final de 2021. Em 2010 tinha apenas 916 cidadãos, o que representa um acréscimo de uns significativos 570% em 12 anos.

Mas os campeões do crescimento populacional na última dúzia de anos foram os italianos, que passaram de 534 residentes em 2010 para 5502 no ano passado, o que perfaz um crescimento recorde de 930%!

À exceção dos nepalezes (2683 residentes em 2021), que vêm exclusivamente para trabalhar, e dos suecos (a comunidade de maior crescimento, mas apenas com 2.318 residentes atualmente), grupos com apenas um terço dos volumes populacionais dos franceses e italianos, estes dois últimos países foram os que mais cresceram em matéria de representatividade populacional no Algarve.

(…)

João Prudêncio

(leia a reportagem completa no Jornal do Algarve de 19 de maio de 2022)