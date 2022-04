Residentes sensibilizados para a proteção das dunas e aves da Ria de Alvor

O município de Portimão promoveu, esta semana, a ação de sensibilização “Proteger Dunas, Proteger as Aves”, que decorreu no Centro Comunitário de Alvor com o objetivo de realçar a importância dos sistemas dunares, quer na proteção do avanço das areias e do mar, quer na defesa e suporte da diversidade de espécies de fauna e flora.

A razão de ser da iniciativa, realizada em conjunto com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e a Associação A Rocha, explica-se, segundo a autarquia, pelo facto de a Ria de Alvor se encontrar classificada no âmbito da Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0058) e constituir um local de nidificação de duas espécies de aves que construem os seus ninhos no areal das praias e dunas: a chilreta Sternula albifrons e o borrelho-de-coleira-interrompida Charadrius alexandrinus.

Uma vez que a respetiva época de nidificação coincide com a temporada balnear, participaram nesta ação de sensibilização vigilantes da natureza e representantes da Polícia Marítima, GNR, Junta de Freguesia de Alvor, Proteção Civil Municipal, Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, entre outros, enquanto agentes de fiscalização, segurança e limpeza das praias que poderão contribuir para o sucesso reprodutor de ambas as espécies.

Ainda no âmbito da atividade e temática, serão em breve colocados dois painéis informativos nos acessos ao sistema dunar de Alvor e delimitada a área onde, anualmente, se estabelece a colónia de chilreta.