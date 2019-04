Restaurante em cima da arriba demolido para dar lugar a outro

Um fundo imobiliário prepara-se para avançar com a demolição do apoio balnear na praia dos Tomates, no concelho de Albufeira. No mesmo local, vai nascer um novo equipamento que estará aberto já no próximo verão. Os ex-proprietários contestam a tomada de posse administrativa feita há uma semana pela Agência Portuguesa do Ambiente

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) tomou posse administrativa, na semana passada, do apoio de praia/restaurante que funcionava há 34 anos na praia dos Tomates, em Albufeira. Isto depois de um fundo de investimento imobiliário ter reclamado para si a gestão deste apoio balnear, alegando que é “ilegal” e exigindo a sua desocupação pelo concessionário que lá estava há mais de três décadas.

O objetivo é demolir rapidamente a estrutura, que está situada num terreno rural na praia da Rocha Baixinha Poente, conhecida por praia dos Tomates, já que, em comunicado enviado ao JORNAL DO ALGARVE, o Funditur alega que “aquele equipamento funcionou ao longo do ano de 2018 sem ter quaisquer títulos para o efeito, sem licença de utilização e sem pagar quaisquer contrapartidas pela ocupação do terreno”…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 3 DE JANEIRO)

Nuno Couto|Jornal do Algarve