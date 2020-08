Restaurante Noélia & Jerónimo reabre quinta-feira

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O reconhecido restaurante Noélia & Jerónimo, em Cabanas, no concelho de Tavira, reabre portas na próxima quinta-feira, depois de um pequeno surto de covid-19 ter levado ao seu encerramento durante dois meses.

Além de um cliente e de membros do staff, a própria cozinheira Noélia foi uma das pessoas infetadas pelo novo coronavírus, chegando mesmo a estar internada no hospital. No passado sábado, a chef revelou nas redes sociais que ficou curada da doença, após dois testes negativos.

O restaurante reabre na quinta-feira, com uma redução no número de pratos na ementa e na lotação do espaço, com turnos de 20 pessoas por cada refeição e sem serviço de take-away.

O estabelecimento fechou portas por tempo indeterminado a 21 de junho, um mês depois de ter voltado a abrir, após o confinamento.