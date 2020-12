Restaurantes abertos até à 01:00 no Natal e Ano Novo

Os restaurantes vão poder estar abertos até à 01:00 nas noites de 24, 25 e 31 de dezembro e funcionar até às 15:30 nos dias 26 do mesmo mês e 1 de janeiro do próximo ano.

A indicação destes horários foi feita este sábado pelo primeiro-ministro, António Costa, depois do Conselho de Ministros que adotou as medidas a serem observadas no âmbito da renovação do estado de emergência que vigora até às 23:59 de 23 de dezembro e na quadra natalícia.

Os horários da restauração que o Governo definiu para o período de Natal e da passagem de ano serão uma exceção face aos que terão de ser observados nestes próximos dois fins de semana em que a ordem de encerramento continuará a ser às 13:00 nos concelhos com risco extremo e muito elevado.

O Presidente da República decretou esta sexta-feira a renovação do estado de emergência em Portugal por mais 15 dias, até às 23:59 de 23 de dezembro, para permitir medidas de contenção da epidemia de covid-19.

O atual estado de emergência teve início no dia 24 de novembro e termina às 23:59 da próxima terça-feira, 8 de dezembro. Esta renovação tem efeitos a partir das 00:00 de quarta-feira, 9 de dezembro.

Como isso: Gostar Carregando...