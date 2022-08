Restos de comida do Festival da Sardinha transformados em fertilizante

Os restos de comida provenientes do Festival da Sardinha, que decorre em Portimão, vão ser transformados em fertilizante 100% natural, anunciou a Empresa Municipal de Água e Resíduos daquela localidade.

No recinto do festival está o espaço dedicado à divulgação do projeto, por onde passou a secretária de Estado do Mar e das Pescas, Teresa Coelho, além de centenas de visitantes.

Quem por lá passou teve a oportunidade de conhecer o processo de recolha de restos de comida, verificar se constava na área piloto e, em caso de resposta positiva, levantar o seu balde de sete litros.

Este projeto tem como objetivo “sensibilizar para a importância de reduzir os impactes ambientais, com destaque para a recolha dos restos de comida, que serão desviados do aterro e transformados em fertilizante natural”, segundo o comunicado.

A operação abrange 13.836 alojamentos, o equivalente a 19.353 habitantes (35 por cento da população) e arrancou junto dos restaurantes, escolas, instituições e à população residencial, através da ativação de 144 contentores de proximidade.