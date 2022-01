Retalhos do meu sentir: Algarve, um eclético mosaico multicultural!

OPINIÃO | SARA BRITO

Sempre me fascinaram os retalhos. Com eles fazem-se bolsas, xailes, mantas, mas também se constroem tradições.

E desses retalhos de cultura- telas vivas de sons, tons, cheiros, sabores e saberes, embaladas por cantos, mezinhas e ladainhas- é feito o nosso Algarve eclético, mosaico multicultural que une as paisagens e as gentes de barlavento a sotavento.



Cada vez mais, são percetíveis os esforços efetuados por diversos municípios algarvios no sentido de divulgar e afirmar o turismo cultural como reforço e que atrai públicos diferenciados do já amplamente difundido “Sol e Praia”.



Alguns desses projetos algarvios de excelência, estão nomeados em diversas categorias para a 6.ª edição do Iberian Festival Awards, cuja gala tem lugar no próximo dia 26 de Março em Lisboa, tendo a imprensa regional já referido alguns deles. No entanto, esta minha reflexão recai sobre os projetos a concurso por considerá-los de grande qualidade e dignificantes para a nossa região.



O Festival MED, promovido pelo Município de Loulé, soube este ano reinventar-se, por força das restrições pandémicas. Premiado desde a 1.ª edição do Iberian Festival Awards, aquando do 5.º Talk Fest em 2016, na BTL em Lisboa, surge no formato InterMEDio com quatro nomeações, mantendo a sua génese ligada ao word music numa edição limitada mais restrita e intimista.



Também pelo Município de Loulé, conjuntamente com o Cine Teatro Louletano, a 5.ª edição do Festival Som Riscado, aparece este ano indicado em cinco categorias, apostando uma vez mais no envolvimento da comunidade educativa, criando uma programação inovadora e única a sul de Portugal, onde a música experimental e a imagem se conjugam.



Dando continuidade a esta já excelente representação do nosso território, a associação cultural Ideias de Levante surge como promotora do Festival de Música Sacra de Lagoa, descentralizando os locais dos concertos pelo património artístico e religioso de Lagoa, num festival que aparece designado logo na sua 1.ª edição em cinco categorias.



De igual modo, o Festival de Harpa do Algarve, também ele promovido pela Ideias de Levante com o apoio dos municípios de Lagoa, Albufeira, Loulé e Monchique, apresenta-se com a distinta qualidade da sua diretora artística, Helena Madeira, também ele nomeado para cinco categorias.



Para finalizar, na categoria de Best Non Festival, estreia-se o Mostra-te – Mostra da Juventude de Olhão, que este ano teve o seu formato 100% online.

Este evento, promovido pelo Município de Olhão desde 2012 através do seu Serviço de Juventude, envolveu em 2021 mais de 40 entidades e cerca de 1000 participantes, dando palco a novos talentos e divulgando o trabalho das entidades vocacionadas para a juventude no concelho de Olhão, fazendo o trabalho ímpar na formação e criação de públicos desde cedo.



“Porque também pela cultura o Algarve se afirma”, o reconhecimento da excelência e do esforço feito pelos seus promotores e parceiros é essencial.

Para tal, a votação do público é decisiva, pelo que convido todos os leitores a visitarem a página da APORTEST em https://www.surveymonkey.com/r/IFA2022 e votarem nos projetos a concurso até ao próximo dia 31 de janeiro.

Sara Gomes Brito

*Mestre em Literatura Comparada

Pós Graduada em Multiculturas e Gestão de Relações Interculturais