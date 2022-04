Retalhos do meu sentir: O papel geoestratégico do Jornal do Algarve na afirmação da Região

Há uns anos atrás, uma comunicação de José Lamego intitulada “Geoestratégia, o papel de Portugal no Mundo – Portugal no Mundo: de potência dominante (sec.XVI) a área logística e estância de turismo?”, originou em mim um conjunto de reflexões que, parcialmente, partilho agora convosco.



Sendo a Geoestratégia o “estudo dos dados geográficos tendo em vista a estratégia e as relações de força entre potências”, não pude deixar de pensar na situação geográfica do Algarve, que é a cauda ou a porta de entrada- dependendo do ponto de vista- de Portugal e, consequentemente, da Europa. Por outro lado, para se falar da hegemonia portuguesa durante o sec. XVI é essencial compreender os fatores que contribuíram para o sucesso do feito dos portugueses, tal como, se quisermos falar do papel do turismo português, não poderemos abdicar de falar desta região. Menos imediato é pensar no Algarve enquanto área logística, não fosse o papel preponderante que Vila Real de Santo António e a sua alfândega desempenharam no equilíbrio económico de então, através do controlo das pescas e consequentes pagamentos de impostos.



Deste modo, surgiu então a reflexão, do papel geoestratégico do Algarve na afirmação do País. Referir a importância de Portugal enquanto potência dominante do século XVI é falar de Sagres e de Lagos, locais de início e de partida da expansão ultramarina. Importa, por isso, não esquecer e relembrar sempre a história do Algarve e dos momentos em que o mesmo foi o palco e o cenário, e as suas gentes personagens principais onde se desenrolaram parte da História de Portugal, como quando um punhado de homens valentes de Olhão enfrentou um oceano num caíque para ir avisar o príncipe regente D.João das revoltas populares contra os franceses.



Por outro lado, se o passado algarvio conferiu o seu cunho ao nosso país, hoje o Algarve é uma das nossas marcas internacionais, contribuindo enquanto estância turística para a afirmação de Portugal na Europa e no Mundo. E, para que tal acontecesse, a força impulsionadora de todos os agendes do território foi, sem dúvida preponderante.



Nas ininterruptas edições semanais dos últimos 65 anos do Jornal do Algarve, primeiro pela batuta de José Barão, depois do nosso saudoso Fernando Reis e agora da grande mulher que é Luísa Travassos, que num dos momentos mais difíceis da sua vida soube agarrar decisivamente as rédeas de um projeto de afetos e que é de todos nós.



As páginas do Jornal do Algarve foram, para mim, a cartilha semanal na qual o meu tio e padrinho, Neto Gomes, me instruía, transmitindo-me os valores da liberdade, do humanismo e da solidariedade. Mas, também foi aqui que, pela primeira, vez surgiu um movimento de defesa por uma Universidade do Algarve que muitos queriam politécnico; escreveu-se, e discutiu-se, a defesa do território, as necessidades prementes dos algarvios; aqui alavancou-se, difundiu-se e enalteceu-se o turismo em crescimento, elevando bem alto e afirmando que não só de sol e praia se faz esta região.



Como disse Caio Tito no Senado romano Verba volant, scripta manent (As palavras voam, mas a escrita mantém-se)! Saibamos todos fazer a nossa parte para que a voz do Algarve nunca se cale. Parabéns a todos os leitores e assinantes. Parabéns aos que acreditaram, aos que defenderam e aos que lutam pelo nosso Jornal do Algarve.

Sara Gomes Brito

*Mestre em Literatura Comparada Pós Graduada em Multiculturas