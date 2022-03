Retalhos do meu sentir: Os Faróis que nos guiam

OPINIÃO | SARA BRITO

Os retalhos das memórias chegam como flashes, imagens intermitentes do que se viveu.



Habituei-me, desde sempre, a que entrasse pela minha janela do quarto, sem pedir licença ou pré-aviso, a luz breve e certeira do Farol de Vila Real de Santo António. Visitei-o diversas vezes. Na infância, subia e descia os seus 46 metros de altitude pelas escadas em caracol, espreitando pelas janelinhas retangulares que nos vão mostrando as diferenças da paisagem a cada novo lance de degraus. No cimo, uma ótica imponente, grande, brilhante e quase mágica, pela raridade do que se via, coroava o Farol. À volta da lâmpada, um varandim de ferro, proporcionava aos seus visitantes uma vista ímpar e esplêndida do pinhal de 3 km, do Rio Guadiana, de Espanha, do oceano Atlântico, das ruas, bairros e sítios e da Baía de Monte Gordo que se estendia até onde o meu olhar conseguisse alcançar. Mais tarde, levei lá amigos, alunos e colegas.



Quis a vida e o acaso, que hoje outro feixe de luz continue a embalar-me à hora de dormir, acompanhando-me nas noites em que o sono tarda a chegar. O Farol do Cabo de Santa Maria, na ilha da Culatra, que guiou tantos dos meus antepassados a regressar a casa nas noites longas passadas no mar.



Quis o destino, e as minhas escolhas pessoais, que hoje contemple diariamente os três majestosos eucaliptos que ladeiam a entrada da Biblioteca Municipal José Mariano Gago, em Olhão, outrora hospital onde nasceram e morreram esses meus familiares que, posteriormente, rumaram uns para Vila Real, outros para Castro Marim, outros para Espanha e Marrocos, tendo ficado por Olhão as tias e primas que fizeram com que a minha mãe ainda lá fosse parir a minha irmã, para ter o amparo e o conforto das mulheres da família na chegada de nova criança ao mundo, após a tristeza de não ter sobrevivido no parto anterior o seu filho primogénito.



O primeiro farol de que há registo em Portugal, terá sido mandado construir pelo Bispo do Algarve D. Fernando Coutinho, em 1515, no Cabo de São Vicente, no qual os frades acendiam provavelmente uma fogueira que ajudava os navegantes a se orientarem. Destruído por Francis Drake em 1587, seria restaurado por D. Filipe II dezanove anos mais tarde, tendo a sua construção definitiva sido ordenada por D. Maria em 1846,cuja luz era emitida por 16 candeeiros de Argand a azeite, antecedendo em cinco anos o do Cabo de Santa Maria que é batuta deste meu retalho.



Hoje, a sua ótica hiper-radiante, de 1330 mm de distância focal, é a maior de Portugal e uma das poucas existentes no mundo, proporcionando um alcance de 32 milhas marítimas.



Para além destes três faróis referidos, assinalam ainda o recorte da costa algarvia o Farol de Sagres, o Farol de Alfanzina, no Carvoeiro; o da Ponta da Piedade, em Lagos; o da Ponta do Altar em Portimão; e o Farolim da Marina de Vilamoura em Quarteira, que muitos insistem em classificar de farol.

Alguns deles são visitáveis, outros- a grande maioria- por “questões operacionais” ou por “requalificação”, estão encerrados.



De acordo com a tabela de 2015 da Taxa de Operacionalidade das Ajudas à Navegação da Direção dos Faróis, o Algarve tem sete faróis e seis farolins 100% operacionais.



Os faróis que nos guiam, para além de iluminarem locais místicos, de contemplação, que a própria natureza e isolamento que os envolvem proporcionam, encerram estórias e história de uma região, de um povo, de uma nação, quiçá da humanidade, deixando aqui o repto de que se construa o Percurso dos Faróis do Algarve, para que os caminhos que os ligam e os faróis e farolins que os iluminam possam ser assinalados, explorados e devidamente desfrutados e visitados.

Sara Gomes Brito

*Mestre em Literatura Comparada Pós Graduada em Multiculturas e Gestão de Relações Interculturais