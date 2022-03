Retalhos do meu sentir: Por um Algarve com futuro

OPINIÃO | SARA BRITO

PUB

Portugal prepara-se para ver aprovado o acordo de parceria relativo ao Portugal 2030 que prevê uma transferência de 24 mil milhões de euros de Fundos Comunitários, verba à qual se junta , entre outros, os 14 mil milhões de euros do Fundo de Recuperação e Resiliência, a chamada bazuca europeia.



No nosso país, enfrentamos um problema de dinâmica demográfica regressiva, ao qual se junta o facto de termos um território dual, com áreas metropolitanas de alta densidade, por um lado, e, por outro, um interior abandonado a lembrar o oeste americano.



Ao contrário de outras regiões que foram arruadas em Nuts III para chegar aos fundos comunitários, o Algarve é uma região historicamente definida.

Com a rejeição da regionalização em referendo, ficámos sem o modelo de governação de que necessitávamos e, na maioria das vezes, existem políticas cegas em matéria de investimentos, que os atores no território têm que corrigir. Hoje, temos no Algarve, na sua maioria, autarquias robustas e bem preparadas, houve infraestruturação do território, mas continuamos a não conseguir, no país e na região, a alavancagem de crescimento económico de que necessitamos, prendendo-se os principais desafios com a inovação, a inclusão social, as alterações climáticas e a falta de competências técnicas.



Nos últimos 20 anos, estivemos centrados nas respostas locais e demos um salto qualitativo face ao planeamento estratégico, mas não conseguimos previsões em rede. É necessário uma política de cidade forte, que diferencie os territórios fragilizados e os torne atrativos, valorizando os potências endógenos e evitando que os equipamentos surjam desfasados das necessidades efetivas. Para que seja possível colmatar tudo isto, o planeamento estratégico autárquico tem que estar alinhado com o planeamento dos Fundos Comunitários.



É necessária uma concertação intersectorial dentro da administração central e uma governação multinível, que nos permita um planeamento progressivo, baseados em dados no INE, alicerçado nas políticas públicas de modo sério e tranquilo, e que tenha como solo o saber e o conhecimento dos agentes território, para que não se improvise agora- que é tempo de se planear- e que, como no passado, sejamos posteriormente penalizados.



Como tem vindo a afirmar a eurodeputada Elisa Ferreira, “os fundos têm que ser um meio e não um fim”, de modo a que possamos ter um país de futuro e com o seu lugar por direito numa Europa forte e estável. Para tal, todas as engrenagens têm que estar devidamente alinhadas e a funcionar de modo eficiente e eficaz, nomeadamente as regiões e as autarquias, de modo a que, para além do seu trabalho in situ, sirvam de alavanca motivacional e técnica ao tecido empresarial que as compõem.



Aumentámos a nossa capacidade científica e hoje Portugal integra um grupo forte e inovador, mas continuamos a baixo da média europeia no que ao investimento, níveis de desenvolvimento empresarial, registo de patentes e exportação de serviços intensivos de conhecimento.



Nos últimos 20 anos, houve uma convergência entre os Estados membros mas não entre as regiões. Mais do que afetar recursos e erguer infraestruturas, é imperioso discutir orientações e tratar rumos para lá dos ciclos de poder autárquicos e legislativos. É necessário transformar indivíduos, empresas e políticas públicas, para que estes fundos possam gerar o impacto na economia do pais e da região de que necessitamos, para que se consiga atrair mais talentos, motiva-los e coloca-los ao serviço, aumentando a nossa capacidade de inovação e os resultados da sua ação. Por um Algarve com futuro.

*Mestre em Literatura Comparada Pós Graduada em Multiculturas e Gestão de Relações Interculturais