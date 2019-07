Retiradas baterias abandonadas perto da Culatra

Foi finalmente retirado da água, na ilha da Culatra, um conjunto de

baterias alegadamente abandonado por um indivíduo alemão perto do cais de

embarque, em pleno parque natural da ria Formosa.

A ação de resgate destes materiais

extremamente poluentes, decorreu no âmbito da campanha “Campaign for a Plastic Free Ria Formosa” promovida pela Associação para o Estudo e

Conservação dos Oceanos (AECO) com o apoio da European

Outdoor Conservation Association (EOCA) e contou com a colaboração da

Associação de Moradores e Amigos da Ilha da Culatra (AMIC), da Universidade do

Algarve e da Capitania do Porto de Olhão.

“Após mais de duas horas de trabalho foi possível retirar com sucesso as

três baterias de grande porte que já haviam sido sinalizadas há algum tempo,

quer pela Polícia Marítima, como pelos próprios pescadores. Foi emocionante ver

a Polícia Marítima, os mergulhadores da Universidade do Algarve e os pescadores

a trabalhar em conjunto para resolver esta situação gravíssima” refere

orgulhosamente Sandra Godinho, responsável por este projeto da AECO.

A intervenção da Polícia Marítima foi fundamental para o sucesso desta

ação, que após a apreensão dos materiais poderá proceder às diligências

necessárias para identificar o autor deste crime ambiental, e encaminhá-los

para o respetivo sistema de gestão de resíduos.

A AECO vai prosseguir com as atividades de limpeza durante todo o mês de julho

na ilha da Culatra e está neste momento a solicitar voluntários para uma ação a

decorrer no dia 21 de Julho. Integrada nas comemorações do Dia da Ilha da

Culatra, a associação pretende unir a população local com os grupos de

escoteiros Belgas que anualmente colaboram nestas ações, para ajudar a limpar a

zona do porto de abrigo.

As inscrições poderão ser feitas através do endereço geral.aeco@gmail.com

ou a-eco@a-eco.org.