Reunião do consórcio internacional do projeto Nectar decorreu no Algarve

A cidade de Albufeira acolheu, nos dias 08 e 09 de junho, a quinta reunião do consórcio internacional do projeto Nectar.

O consórcio formalizou uma candidatura ao programa ERASMUS + e envolve países como a Áustria, Bélgica, Itália e Portugal, que é representado pela Misericórdia de Albufeira (SCMA), em parceria com a Universidade do Algarve.

O projeto tem como destinatários profissionais da área da cozinha com nível de formação 4, que pretendam uma especialização de cozinheiro com competências na gestão de alimentos e coordenação de cozinhas. A origem do projeto tem por base políticas da União Europeia que consideram a nutrição, um elemento essencial para a promoção do envelhecimento ativo e saudável.

Durante a reunião foram apresentados os projetos piloto de Itália, Áustria e Portugal. A SCMA tem a responsabilidade de implementar o piloto em Portugal, com início previsto para novembro de 2022. Trata-se de um curso de especialização em cozinha de reabilitação/terapêutica, que visa formar profissionais capazes de confecionar refeições adaptadas, tendo em conta necessidades alimentares específicas de cada cliente/utente (por exemplo em termos de doenças como diabetes, hipertensão, entre outros.)

O encontro possibilitou ainda avaliar a evolução do projeto, definir as etapas da formação e possibilitar que os parceiros dessem o seu contributo no que diz respeito às plataformas de divulgação e de aprendizagem que vão ser utilizadas.