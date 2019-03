Revista do Boa Esperança estreia a 8 de março

A revista à portuguesa do Boa Esperança Atlético Clube Portimonense, espetáculo que se realiza há mais de 50 anos, tem estreia marcada para o dia 8 de março, sexta-feira, às 21h00, este ano sob o mote “A Culpa é do Cu…meta”.

Com textos originais de Carlos Pacheco, esta revista com crítica bem-humorada, será retratada em palco por Carlos Pacheco, Telma Brazona, Flávio Vicente, Sandra Rodrigues, Soraia Correia e Lurdes Carriçal. Com esta nova produção, o Boa Esperança mantém viva a tradição de apresentar anualmente a sua revista à portuguesa.

“Este é um espetáculo cheio de brilho, onde poderá viajar de avião até Marte, sem sair do seu lugar. Encontrará Dolores Aveiro, no aeroporto da Madeira e é ela, a mãe do Ronaldo, que marcará golos à maneira, seja ela italiana, espanhola ou brasileira. Em Alcochete saudaremos, ao pontapé e canelada, o plantel leonino, que futebol, não joga nada”, adiantam os promotores da revista.

Este espetáculo, que começou com uma comédia local, inicialmente intitulada Revista de Carnaval, é agora um grande espetáculo de sucesso nacional, que depois de estar em cena em Portimão, anda em digressão pelo país.

As atuações têm lugar na sala do Boa Esperança, às sextas-feiras e sábados, às 21h00, e aos domingos, às 14h30 e às 17h30.