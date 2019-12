Ria Formosa: mais de 90 por cento dos cavalos-marinhos desapareceram em 20 anos!

Já foram dois milhões, hoje restam pouco mais de 100 mil. Os cavalos-marinhos da Ria Formosa continuam a desaparecer a olhos vistos. Depois de milhões de anos a dominar as pradarias, no intervalo de 20 anos quase foram extintos. A culpa, dizem os especialistas, é do Homem. Da pesca, da poluição, da enorme pressão humana sobre as zonas costeiras. Mas há esperanças no horizonte. Na Ria vão nascer em breve dois santuários para as duas espécies em causa

De 2 milhões para pouco mais de 100 mil. Uma destruição da ordem dos 95%. Este é o número avassalador que mudou, por uns bons anos, a vida do realizador João Rodrigues, 30 anos, que confessa ter sentido um tremendo choque quando lhe mostraram em números da devastação de cavalos-marinhos na Ria Formosa. Vai daí, decidiu fazer um artigo de revista (que a National Geographic apadrinhou), um livro, um filme.

“Fiquei chocado quando soube que no espaço de 15 anos a população de cavalos-marinhos da Ria Formosa diminuiu de 2 milhões para 100 mil. Perguntei o que andava a ser feito para sensibilizar as pessoas, responderam que nada!”, explicita o cineasta de “Cavalos de Guerra”, uma curta metragem de 29 minutos que está a despertar consciências para o problema, frequentar festivais de cinema e se prepara para um périplo mundial que inclui Europa e América.

De acordo com os dados recolhidos pelo investigador Miguel Correia, do Centro de Ciências do Mar (CCMar) da Universidade do Algarve, em comparação com 2012, ano do último censo das populações de cavalos-marinhos na Ria Formosa, a diminuição atinge 80%. A estimativa aponta para que atualmente não restem mais do que 100 a 150 mil cavalos-marinhos na Ria Formosa. Em seis anos desapareceram quase 600 mil.

Mas o cenário é ainda mais assolador se o compararmos com 2001, quando a investigadora canadiana Janelle Curtis descobriu que em mais nenhum lugar do Mundo (!) havia uma população tão numerosa daqueles peixes: calculavam-se então em 1,3 a 2 milhões os espécimes ali viventes. Depois disso, a abundância de cavalos-marinhos sofreu uma quebra acentuada devido à destruição das pradarias, o seu habitat, mas por volta de 2008 começara a reerguer-se voltando a valores animadores. Perderam-se. Em dez dos 15 locais de mergulho da equipa liderada por Miguel Correia registaram-se agora os piores números de sempre. O cavalo marinho está a morrer.

Tão cauteloso como quase sempre acontece com os cientistas, Miguel Correia, 42 anos, não assume que as duas espécies de cavalos-marinhos da Ria (a maior, com um máximo de 25 cm, Hippocampus guttulatus e a menor, com 15 cm, Hippo-campus hippocampus) estejam em vias de extinção. Mas quando se fala em números e factos reconhece que a depredação é intensa e a espécie está em perigo.

