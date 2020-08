Ribeira de Aljezur vai ser reabilitada

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A ribeira de Aljezur vai ser alvo de reabilitação após a aprovação da candidatura do Fundo Ambiental com um apoio de 200 mil euros, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, anunciou a autarquia.

Este programa prevê que o Fundo Ambiental financie as intervenções e reabilitações de leitos e margens das ribeiras, com recurso a técnicas de engenharia natural, através de um protocolo de colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

O projeto, segundo a Câmara Municipal de Aljezur, deverá avançar durante este ano e a sua execução vai decorrer durante 2021.

A autarquia considera em comunicado que este “seja um projeto mais ambicioso, no sentido da valorização dos recursos ambientais, culturais e históricos, e dos usos ancestrais da ribeira e da relação com a vila de Aljezur”.

Além de Aljezur, este protocolo foi também assinado por mais 16 municípios, com a participação do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Fernandes e a Secretária de Estado do Ambiente, Inês Costa.