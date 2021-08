Ricardo Cândido é o candidato do PAN à Câmara de Portimão

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) apresentou esta semana, pela primeira vez, a candidatura de Ricardo Cândido à Câmara Municipal de Portimão.

“Esta é uma candidatura disruptiva da política autárquica existente, uma candidatura pelas causas ambiental, animal e social, composta maioritariamente por independentes, que vivem ou trabalham no concelho, e que ao longo do tempo têm assistido ao desgoverno total dos consecutivos executivos nestas matérias”, refere o candidato, engenheiro civil e empresário local.

Já Daniela Duarte, empresária local de Portimão, é a candidata do PAN à Assembleia Municipal.

“Os sucessivos executivos têm centralizado esforços na visibilidade para o exterior, através de projetos megalómanos que levaram o município ao estado financeiro atual, deixando os munícipes com a fatura para pagar e sem uma cidade que lhes proporcione qualidade de vida”, destaca Daniela.

A estas eleições, o PAN apresenta-se com o slogan “Portimão, a nossa Ca[u]sa”, pois “é tempo de Portimão ser pensado para as e os portimonenses, as pessoas que cá habitam e trabalham e que fazem de Portimão, Portimão!”, acrescenta o candidato à autarquia.

“Basta de intervenções sem bases, apenas para ‘mostrar trabalho’, basta de projetos gigantescos que consomem recursos e nunca chegam a ver a luz do dia. Sem planeamento gastam-se recursos escassos e não se executa o que é necessário”, refere Ricardo.

Para Portimão, o PAN apresenta várias medidas no seu programa eleitoral como a criação de um Plano Municipal de Proteção, Saúde e Bem-estar animal, execução de censos de animais errantes e de companhia, execução de campanhas do Programa CED e de esterilização gratuita de animais de companhia, melhoramento do CROA, criação de uma praia pet-friendly, recuperação e melhoramento de parques e zonas verdes, eliminar a utilização de Glifosato, alteração do procedimento de abate de árvores e a criação de Atlas de Biodiversidade da Fauna e Flora do município.

A execução de Atlas de Alterações Climáticas, a criação do Plano de Adaptação, a defesa da orla marítima, a criação de corpo de Polícia Municipal, a implementação de projetos piloto de sistemas PAYT, criação de hortas comunitárias, criação de um mercado de produtores locais e regionais, criação de Gabinete de Apoio LGBTQI+, aposta nos artistas locais e regionais e agravar a taxa de IMI para prédios devolutos são outras das propostas.

Ricardo Cândido refere ainda que “são as causas que nos movem e nos motivam a encabeçar esta candidatura, acreditando que é tempo de mudança”, com o objetivo de “eleição de um vereador PAN e representação na assembleia municipal e de freguesia de forma a que possibilite a nossa influência na área ambiental, social e animal nas decisões futuras do município”.

