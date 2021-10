Ricardo Clemente abandona PS e dá maioria ao executivo de José Rolo

Ricardo Clemente, presidente da comissão política do PS, vai integrar o executivo do PSD à Câmara Municipal de Albufeira, num acordo que assegura a José Rolo a maioria na gestão do executivo municipal.

Tal como noticiava o JA aquando da tomada de posse dos órgãos autárquicos de Albufeira, concretiza-se a maioria que José Carlos Rolo, presidente eleito garantia, com o apoio do vereador socialista.

Ricardo Clemente demitiu-se da comissão política do PS e aceitou o cargo de vereador a tempo inteiro na autarquia, assegurando que o fez em “nome dos interesses de Albufeira”.

