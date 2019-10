Ricardo Teodósio conquista 2.º lugar no Rali Vidreiro

Ricardo Teodósio e José Teixeira deram mais um passo importante rumo ao título do Campeonato de Portugal de Ralis, conseguindo um positivo 2.º lugar no Rali Vidreiro – Centro de Portugal, a penúltima prova da época. Piloto do Sköda Fabia R5 correu condicionado fisicamente, mas mostrou todo o seu talento e resiliência na Marinha Grande.

Depois de um percalço nos testes de preparação do Rali Vidreiro – Centro de Portugal, que deixou Ricardo Teodósio condicionado fisicamente, o líder do Campeonato de Portugal de Ralis deu mais um passo rumo ao desejado título nacional, com o 2.º lugar no asfalto da Marinha Grande, ficando a escassos 0,6s da vitória após 118 quilómetros cronometrados.

Ricardo Teodósio e o navegador José Teixeira foram os mais rápidos em duas classificativas (Mata Mourisca 1 e Assanha da Paz 2) e depois asseguraram mais 20 importantes pontos na luta pelo título, que vai ser decidido no Rali Casinos do Algarve.

“Se pensarmos nas condições físicas em que eu estava há uma semana, só o facto de termos chegado ao final deste rali, ainda por cima a 0,6s da vitória e com um resultado importantíssimo para o campeonato… é algo que nos deixa muito orgulhosos. Dedico este resultado a todo um conjunto de pessoas que nos ajudaram a estar aqui, desde a equipa de médicos que me acompanhou, ao fisioterapeuta Ricardo Miranda, a toda a equipa da ARC Sport, ao Paulo Neto, à Sports&You e a todos os amigos que me deram força ao longo destes dias. Os campeonatos também se ganham nestes momentos e agora espero que possamos chegar ao grande objetivo no Algarve”, afirmou o popular piloto da Guia, que este ano já ganhou os ralis Serras de Fafe e Mortágua, subindo também ao pódi nos Açores, Castelo Branco e Marinha Grande.

A nona e decisiva prova da temporada, o Rali Casinos do Algarve, será disputada entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, nos troços de asfalto da região algarvia.