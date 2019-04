Rita Blanco explica porque trocou Lisboa pelo Algarve em Lagoa

A biblioteca municipal de Lagoa vai ser palco, no próximo dia 24 de abril, às 18h00, da tertúlia “Por Amor ao Mundo”, com a atriz Rita Blanco e apresentação de Maria Luísa Francisco.

Nesta iniciativa, promovida em parceria com o Lions Clube de Lagoa e o Núcleo de Lagoa Portimão da Liga dos Combatentes, Rita Blanco vai dar o seu testemunho das mudanças que podem ser feitas para um modo de vida mais amigo do ambiente. No seu caso, deixou a vida da cidade e vive agora no interior algarvio de uma forma mais sustentável, tornando-se vegetariana e cultivando a sua própria horta. “Uma vida alternativa para amar o mundo de modo mais sadio diminuindo a sua pegada ecológica”, realça a organização da tertúlia.

A atriz de 55 anos já tinha revelado publicamente, em agosto de 2018, que pretendia mudar-se para o sul do país. Na altura, ainda estava dedicada à novela ‘Paixão’, da SIC, com as gravações a decorrerem em Lisboa e no Algarve.

“Já tinha esta ideia. Gostava de passar a reforma longe de Lisboa e tenho a certeza de que vou fazê-lo. Espero. Não sou assim tão citadina e urbana quanto isso e estou um bocadinho mais ligada à natureza e aos bichos”, dizia Rita Blanco, meses antes de vir viver para a região. Isso não significa, contudo, que deixe de trabalhar, pois o seu sonho passa ainda pelo teatro.