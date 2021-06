Roadshow autárquico chega a Olhão esta quinta-feira

Empresários, empreendedores e várias instituições públicas, que estão a percorrer os 16 concelhos algarvios, chegam a Olhão esta quinta-feira, dia 24 de junho, para mais uma edição do “Restart Algarve Innovation Roadshow Autárquico”, anunciou a autarquia.

O evento decorre na Biblioteca Municipal José Mariano Gago, entre as 10:00 e as 17:30, onde serão promovidos workshops e palestras de sensibilização e promoção do empreendedorismo, inovação e internacionalização empresarial.

A iniciativa contará ainda com uma mesa redonda, onde será traçado um retrato socioeconómico para avaliar o impacto provocado pelas medidas anti-pandemia de covid-19 no concelho de Olhão, além de identificar estratégias de apoio á recuperação económica.

O projeto é uma iniciativa conjunta da Associação Nacional de Jovens Empresários, da Universidade do Algarve e do Núcleo de Empresários da Região do Algarve, em parceria com os municípios, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

Em Olhão, o evento pode contar com uma assistência presencial de 30 pessoas, cumprindo as regras sanitárias em vigor, além da transmissão em direto no canal de Youtube do município.

As inscrições são obrigatórias e podem ser feitas através de um formulário online.

