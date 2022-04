Robson continua no Farense mais uma temporada

O central brasileiro Robson vai continuar a representar o Farense, depois de ter renovado contrato por mais uma temporada, anunciou o clube da II Liga de futebol.

“Será uma peça fulcral para atingir os objetivos de 2022/2023 e todos os esforços foram feitos para que continuasse a vestir de preto e branco por mais uma época”, anunciou a SAD algarvia, nas redes sociais.

A administração destacou ainda “a presença imperial no centro da defesa” de Robson, um dos capitães da equipa orientada por Vasco Faísca e que esta época soma 26 jogos e dois golos na II Liga.

“Muito feliz e honrado pela renovação. Agradeço ao Farense pela confiança no meu trabalho. Empenho e luta nunca vão faltar”, prometeu o jogador, de 28 anos, que chegou a Faro no início desta temporada e em Portugal já tinha representado o Boavista.

Com 31 jogos disputados, o Farense, já com a manutenção garantida, ocupa o 10.º lugar, com 40 pontos.