Rogério Bacalhau é o mandatário algarvio de Jorge Moreira da Silva

O presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, é o mandatário na região do Algarve da candidatura de Jorge Moreira da Silva à liderança do PSD, anunciou o partido.

A escolha do partido deve-se à presidência de Rogério Bacalhau na Câmara Municipal de Faro “com três vitórias em eleições autárquicas”, sendo “uma das figuras algarvias mais respeitadas do PSD a nível nacional, afável e querido por todos os militantes”, segundo o comunicado.

Já Carlos Gouveia Martins será o diretor distrital de campanha e o presidente da JSD/Algarve, Tiago Mateus, será o mandatário de juventude do Algarve.

O candidato a presidente da Comissão Política Nacional do PSD, Jorge Moreira da Silva, vai participar numa sessão aberta em Faro, no salão do Club Farense, no dia 13 de maio pelas 19:00.