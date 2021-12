Rosa Palma é mandatária da CDU no Algarve nas legislativas

A presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, é a mandatária da candidatura da CDU no Algarve às eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022, anunciou o Partido Comunista Português.

Rosa Palma, de 49 anos, nasceu em França e é mestre em Biologia e Geologia pela Universidade do Algarve, além de professora no quadro da escola do Agrupamento de Escolas de Silves desde 2001.

Entre 2010 e 2013 foi vereadora da CDU na Câmara Municipal de Silves, tendo sido eleita como presidente nesse último ano.

Juntamente com as suas funções formais enquanto mandatária da CDU, Rosa Palma vai ainda participar em diversas ações de pré-campanha e campanha eleitoral no Algarve, que vai decorrer até ao final de janeiro.

A lista da CDU é encabeçada por Catarina Marques.

