Rosa Palma na vice-presidência da AMAL, António Pina reeleito

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) vai ser liderada por António Pina, Rosa Palma e Osvaldo Gonçalves, em resultado das eleições de sexta-feira, dia 5, anunciou a entidade.

O presidente da Câmara Municipal de Olhão foi reconduzido no cargo de presidente da AMAL, e para o acompanhar na vice-presidência, foram eleitos os presidentes do município de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, e do município de Silves, Rosa Palma.

A eleição teve lugar esta sexta-feira, na primeira reunião do conselho intermunicipal, após terem decorrido todas as cerimónias de posse dos presidentes de câmara que venceram as eleições autárquicas de 26 de setembro.

Para o secretariado executivo intermunicipal foi ainda sugerido o nome de Joaquim Brandão Pires, que tem desempenhado as funções de Primeiro Secretário da AMAL desde maio de 2018. O nome será votado na próxima reunião da assembleia intermunicipal, a realizar-se a 6 de dezembro.

António Pina agradeceu o voto de confiança dos colegas autarcas para o renovado desafio, aproveitando ainda para dar as boas-vindas aos dois novos membros do conselho intermunicipal, Paulo Alves e Álvaro Araújo, presidentes dos municípios de Monchique e Vila Real de Santo António.

Neste novo mandato, António Pina pretende “defender a região, a uma só voz, mantendo o espírito de união que tem caracterizado a AMAL, sobretudo nos momentos particularmente difíceis que o sul do país tem vivido”, anunciou durante a eleição.

Recorde-se que integram a Comunidade Intermunicipal do Algarve os 16 municípios da região: Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António.

