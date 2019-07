Rota do Petisco gera impacto de 400 mil euros para a região

A nona edição da Rota do Petisco, realizada entre 24 de abril e 26 de maio deste ano, foi a maior realizada até à data, envolvendo mais de 300 restaurantes e um total de 12 concelhos (Lagos, Aljezur, Vila do Bispo, Faro, Olhão, Silves, Lagoa, Monchique, Portimão, Albufeira, São Brás de Alportel e Tavira).

E foi também das mais rentáveis, tendo gerado “um impacto económico direto superior a 400 mil euros”, adianta a associação Teia D’Impulsos, organizadora do evento.

“Este resultado é significativo do ponto de vista financeiro, uma vez que as receitas geradas ultrapassam muito largamente o investimento feito no evento, estimado em certa de 219 mil euros, mas é especialmente relevante porque mostra como a Rota do Petisco contribui efetivamente para a dinamização da região”, afirma Luís Brito, presidente da Teia D’Impulsos.

Com efeito, “ao longo de um mês, as ruas encheram-se de gente, dando nova vida aos estabelecimentos aderentes e zonas envolventes, tendo a rota alcançado um dos seus principais objetivos: criar uma nova relação dos cidadãos com o espaço público, encorajá-los a sair de casa e a descobrir gastronomia e os estabelecimentos da sua localidade num ambiente de convívio e partilha”, acrescenta o responsável.

Também ao nível das ementas vendidas, a nona edição da Rota do Petisco superou amplamente as expetativas. A organização havia fixado como objetivo a venda de 60 mil rotas, tendo esta meta sido ultrapassada em mais do dobro, com mais de 140 mil ementas vendidas em 2019.