Rota do Petisco tem “falsa partida” já esta sexta-feira em Portimão

A uma semana do arranque da 11.ª edição da Rota do Petisco, os petiscadores são convidados a percorrer esta sexta-feira, 3 de setembro, uma rota que assinala o 10.º aniversário do evento, anunciou a Câmara de Portimão

A Teia D’Impulsos arrancou com a iniciativa na cidade de Portimão no ano de 2011, em plena crise económica, com o objetivo de ajudar a restauração local. Apesar de diversos desafios, esta odisseia gastronómica tem vindo a ganhar raízes e foi conquistando outros concelhos da região algarvia, sublinha a autarquia, em nota de Imprensa.

Como tudo começou em Portimão, oito dos estabelecimentos que integraram a primeira Rota do Petisco, e que participam este ano, voltam a servir as mesmas propostas de há uma década. São eles: com petisco, Forte e Feio, Ténis, Taberna da Maré, Mata Porcos, Mar e Sol e Snack Bar Hortinha; e com doce, Pastelaria Arade e Casa Inglesa.

Os petiscos estarão disponíveis entre as 19h00 e as 23h00 e os petiscadores não precisam de apresentar passaporte para provarem o menu especial: petisco + bebida (3 euros) e doce + bebida (2 euros).

Momentos antes desta mini Rota, no Jardim 1.º de Dezembro, e antes da abertura de mais um Mercado de Verão, a organização do evento fará uma cerimónia de celebração do 10.º aniversário, onde prestará homenagem aos cincos estabelecimentos que participaram em todas as edições da Rota do Petisco e aos parceiros que acompanharam este projeto desde o início.

Além disso, os detentores do primeiro passaporte da Rota de 2011, ou de cinco passaportes de diferentes anos carimbados, vão ter a oportunidade de ganhar prémios, bastando apresentá-los no expositor da Teia D’Impulsos localizado no Jardim 1.º de Dezembro, entre as 18h00 e as 23h00, desta sexta-feira a domingo, 5 de setembro.

