Rota do Petisco vence Prémio Nacional de Turismo Gastronómico

Os vencedores da 3ª edição do Prémio Nacional de Turismo (PNT 2021) foram conhecidos esta segunda-feira, 7, num evento que contou com a presença dos principais players do setor do Turismo, membros dos Comités e do Júri da iniciativa. A Rota do Petisco Algarvia saiu vencedora na categoria de Turismo Gastronómico.

Este projeto é descrito como um roteiro gastronómico de um mês, em que os participantes são guiados por um “passaporte”, que visa a promoção da restauração e do comércio da região do Algarve, através da divulgação da gastronomia tradicional portuguesa, da revitalização das localidades aderentes e de animação social e cultural. A Rota do Petisco esteve presente em 13 concelhos algarvios e 290 estabelecimentos.

A iniciativa, organizada em parceria entre o BPI e o semanário Expresso, teve como eixo central os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e recebeu nesta edição mais de 400 candidaturas de projetos nacionais inovadores, sustentáveis e inclusivos nas categorias Turismo Autêntico, Turismo Gastronómico, Turismo Inclusivo, Turismo Inovador e Turismo Sustentável.

A 3ª edição do PNT 2021 atribuiu ainda o Prémio Carreira a André Jordan, criador de inúmeros projetos que desenvolveram o Turismo no Algarve, entre os quais, a Quinta do Lago, o Belas Clube de Campo e Vilamoura.