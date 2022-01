Rota dos Presépios de São Brás de Alportel termina esta semana 

Até ao próximo dia 6 de janeiro, Dia de Reis, ainda será possível caminhar pela Rota dos Presépios e observar criações originais nascidas das mãos de associações, entidades, escolas, estabelecimentos comerciais e de toda a comunidade de São Brás de Alportel, anunciou a autarquia.

Os presépios estão expostos na rota em mais de uma dezena de espaços públicos do concelho, nas suas versões mais modernas com materiais reciclados, em miniatura, em tamanho real, com cenários detalhados ou em movimento.

As obras podem ser apreciadas no Museu do Traje, na Santa Casa da Misericórdia, no Centro de Convívio de Parises, no Parque do Miradouro da Cabeça do Velho, no Centro Museológico de Alportel, no Jardim de Infância do Corotelo, no Quartel dos Bombeiros Voluntários, na Biblioteca Municipal, na Igreja Matriz e no Cineteatro São Brás.

A visita é de entrada livre e inclui ainda a observação dos Duendes Guardiões da Serra e do Barrocal que se encontram nos cantos e recantos do concelho, construídos pelo Serviço Municipal de Carpintaria com os materiais resultantes da limpeza de vegetação.