Rotary Club de Albufeira recebe dois prémios

O Rotary Club de Albufeira foi distinguido esta semana com a classificação Platina e com o prémio de Rotário do Ano, anunciou a entidade.

Além da classificação de Platina, foi entregue o prémio de Rotário do Ano ao presidente do Rotary Club de Albufeira, Jorge Azevedo, pelas mãos do Governador do Distrito 1960, Roberto Carvalho.

“Foi com muita honra, orgulho, gratidão e acrescido sentido de responsabilidade, que recebi da Governadoria do Distrito 1960 a distinção e o pin Rotário do Ano enquanto Presidente do Ano Rotário 2020- 2021, e o Reconhecimento Classificação de Grau Platina ao Rotary Club de Albufeira”, refere.

Além dos agradecimentos, Jorge Azevedo afirmou que estas distinções são “seguramente o resultado do trabalho e mérito coletivo, e ao esforço desenvolvido ao longo de um ano difícil, mas muito compensador para a comunidade”.

PUB