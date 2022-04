Rotary distingue Ana Paula Marques e João Leal

Aconteceu no dia de aniversário do nascimento de Paul Harris (fundador mundial de Rotary) que no Hotel Eva Senses, o Rotary Clube de Faro (decano dos clubes rotários algarvios) viveu um dos «dias assinalados no calendário rotariano, distinguindo dois profissionais em diferentes áreas. Assim e conforme deliberação do Conselho Director, presidido pela Professora Helena Louro, atribuiu os prémios «Profissional do Ano» à Dra. Ana Paula Marques (presidente do Conselho Director do Agrupamento Escolar Tomás Cabreira) e «Prémio Carreira» ao nosso colaborador João Leal (decano dos jornalistas algarvios). Na sessão festiva que contou com a presença de várias entidades, entre os quais o Vereador da Câmara Municipal de Faro, Carlos Baía e o Presidente da União de Freguesias da Sé e São Pedro/Faro), eng. Bruno Lage e de elementos de muitos clubes do Algarve e os representantes do Governador do Distrito Rotário 1960, assim como os anteriormente distinguidos dr. Jorge Leitão e eng. Parreira Afonso.



Após a saudação às Bandeiras decorreu a auto – apresentação rotária, decorrendo o protocolo sob a direcção de Joaquim Teixeira que, com o alto sentido artístico que lhe é reconhecido leu um poema de Albert Einstein e o currículo dos distinguidos.



As homenagens iniciaram-se com a intervenção da presidente Helena Louro, que se referiu de modo próprio à disponibilidade permanente para servirem a comunidade e fez entrega de galardões alusivos.



Quer a Dra. Ana Paula Marques, como o jornalista João Leal, agradeceram as palavras proferidas e os propósitos de prosseguirem com o mesmo sentido de vida.



Vários oradores (drs. Jorge Leitão, Duarte Figueira, José Sosa e Abílio Lopes, José Galamba, Gomes Afonso e outros interventores) expressam o apreço pelos homenageados), sendo igualmente recordada a saudosa figura do rotário Brito Figueira, recentemente falecido.



Foi com palavras do representante do Município, o Vereador Carlos Baía, que encerrou esta significativa homenagem a dois servidores de Faro e do Algarve.