RTA cria experiências para os visitantes do Dia Aberto da Ria Formosa

A Região de Turismo do Algarve (RTA) associa-se ao Dia Aberto do Parque Natural da Ria Formosa, que comemora 44 anos de existência enquanto área protegida, com o reforço da oferta de experiências turísticas aos visitantes daquela área natural.

No próximo sábado, dia 07, a partir das 09:30, irão realizar-se passeios de observação de aves, passeios guiados de segway e passeios de barco pela Ria.

O presidente da RTA participará no Dia Aberto do Parque Natural da Ria Formosa com uma visita ao Centro de Educação Ambiental de Marim, em Olhão, onde são esperadas centenas de visitantes para um dia repleto de atividades de natureza e de sensibilização ambiental.

Para mais informações, consulte aqui o programa completo.