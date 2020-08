RTA e AHETA satisfeitas com fim da quarentena à chegada ao Reino Unido

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) estão satisfeitas com a isenção de quarentena à chegada ao Reino Unido para viajantes de Portugal anunciada na quinta-feira.

Esta notícia era esperada “há muito tempo” pela RTA e faz “justiça” ao esforço do país para conter a pandemia de covid-19.

“É, antes de mais, uma boa notícia, pela qual já esperávamos há algum tempo, e é finalmente uma justiça que se faz a um destino que tem primado pela segurança e pela implementação de protocolos sanitários, pela capacidade de conter a pandemia”, afirmou o presidente da RTA, João Fernandes, à agência Lusa.

O responsável máximo do Turismo do Algarve considerou que a medida anunciada ontem pelo Reino Unido de incluir Portugal no corredor aéreo que isenta os viajantes de quarentena à chegada ao seu território “fazia todo o sentido para o país, e o Algarve em concreto, que é o principal destino dos britânicos em Portugal”, e agora é conseguido “finalmente esse reconhecimento”.

“Vem também acompanhar a possibilidade de companhias aéreas, operadores turísticos e agências de viagem online reforçarem as suas operações, como canais de distribuição que nos fazem chegar os turistas, e é também a altura em que temos a decorrer várias campanhas com estes parceiros, mas também como Channel 5, uma cadeia de televisão britânica com grande expressão no Reino Unido, com um programa dedicado à visita ao Algarve, e portanto, vem com timing perfeito”, acrescentou João Fernandes.

A mesma fonte espera agora que estas ações de promoção e a decisão tomada pelo Reino Unido “produza também os resultados” e possa ajudar ao crescimento da “procura” no “principal mercado emissor” de turistas para Portugal.

Questionado sobre se a medida pode já só ter efeitos a partir do início da época alta de golfe, em setembro, João Fernandes respondeu que nos meses de setembro e outubro “o Algarve ainda tem possibilidade com o clima que tem de prolongar a época balnear” e atrair alguns turistas pelo sol e praia.

João Fernandes destacou, no entanto, que a região do Algarve acolhe a competição da modalidade Portugal Masters, que será seguida “no mês seguinte pela Fórmula 1 e no mês de novembro pela Morto GP”, as duas principais competições de velocidade em automobilismo e motociclismo, respetivamente.

Estes “grandes eventos” são, segundo o presidente da RTA, “argumentos adicionais” e “com grande expressão internacional” que também podem ajudar a “reforçar a procura”, a par de outras atividades igualmente apontadas como atrativos para a captação de turistas em época baixa no Algarve, como as caminhadas, a observação de aves ou o turismo de natureza.

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) classificou como “boas notícias” e lamentou só ter acontecido tarde.

“São boas notícias, penso que a medida peca apenas por tardia e lamentamos que a situação do levantamento destas restrições não tenha sido efetuada no início do mês de junho de modo a evitar um impacto tão negativo como tivemos nos meses de julho e agosto, que são os meses por excelência do turismo no Algarve”, afirmou à agência Lusa o presidente da AHETA, Elidérico Viegas.

O dirigente da associação empresarial algarvia salientou ainda que a decisão, na segunda quinzena de agosto, pode ter é maior reflexo na época de golfe na região, que começa em setembro.

“O mercado britânico representa em julho e agosto mais de um terço da procura total, não apenas nas ocupações e dormidas, mas ainda mais nas receitas, porque os britânicos fazem gasto per capita mais elevado. E a medida agora tomada vai contribuir sobretudo para que a estação de golfe, que se inicia no mês de setembro possa ter alguma perspetivas, esperando nós que os operadores turísticos ligados à atividade possam retomar as operações com normalidade”, acrescentou.

Elidérico Vigas disse também ter “alguma curiosidade para saber como o turista britânico vai reagir a este levantamento de restrições”, porque em outubro começa a “época baixa, quando a gestão é deficitária”, e as restrições de entrada no Reino Unido devido à covid-19 começam a afetar “países concorrentes que estão neste momento a enfrentar segundas vagas e saíram da lista de destinos seguros”.

O Governo britânico incluiu ontem Portugal na lista dos países com “corredores de viagem” para Inglaterra cujos passageiros ficam isentos de cumprir uma quarentena de duas semanas imposta devido à pandemia covid-19.

“Os dados também mostram que agora podemos adicionar Portugal aos países INCLUÍDOS nos corredores de viagens”, disse o ministro dos Transportes, Grant Shapps, através da rede social Twitter.