RTA reúne-se com associações de estrageiros residentes e corpo consular

A Região de Turismo do Algarve (RTA) esteve hoje reunida com as Associações de Estrangeiros Residentes e o Corpo Consular na região, com o objetivo de identificar as necessidades desta população no contexto da pandemia de covid-19, anunciou a RTA.

Entre os assuntos debatidos na reunião, também esteve em cima da mesa os desafios futuros da região e a reafirmação da segurança do Algarve, pretendendo assim “acautelar o bem-estar de todos, incluindo os residentes e visitantes estrangeiros” do sul do país, segundo o comunicado.

“O Algarve é hoje multicultural, com uma população composta por diferentes nacionalidades que participa ativamente na comunidade e de forma transversal às mais variadas áreas da vida coletiva. No conjunto, cerca de 20% é população estrangeira, o que torna esta região inequivocamente mais rica”, refere o presidente da RTA, João Fernandes, em comunicado.

Na reunião participaram representantes consulares no Algarve de países como Bélgica, Brasil, Finlândia, Itália, Polónia, Reino Unido, Espanha e Dinamarca, que partilham a opinião de que a região é um “destino muito seguro”.

Os representantes defendem a criação de uma linha verde para atendimento de visitantes estrangeiros, que possa esclarecer dúvidas frequentes em relação à pandemia de covid-19 no Algarve, além do reforço da informação acerca das regras de higiene e segurança no momento da chegada dos turistas a Portugal.

A sessão de trabalho contou ainda com a Association for Foreign Residents and Visitors to Portugal (AFPOP) e da Safe Communities Algarve.

“Acautelar que o Algarve é um destino seguro, face à atual situação, é fundamental. Para isso precisamos da mobilização de todos e que as diferentes comunidades estejam unidas. Reconhecemos o importante papel dos estrangeiros residentes na construção deste destino turístico e, naturalmente, reforçamos a determinação em aprofundar os laços de afeto e de convivência numa região que é de todos os que nela nasceram ou nela escolheram viver lado a lado”, concluiu João Fernandes.