RTA vence prémio em festival cinema e turismo

O filme do Turismo do Algarve “O teu sorriso é um dos segredos do Algarve” venceu o primeiro prémio na categoria Campanha Publicitária e o segundo lugar na categoria Responsabilidade Social da competição nacional ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo, que decorreu em Viseu, informou a RTA

O filme foi produzido pela New Light Pictures para o Turismo do Algarve em 2019, com realização de João Pedro Viegas, e é descrito como uma “forma de agradecer aos residentes do Algarve que ao longo dos anos contribuem para que a região seja o destino preferido de milhões de turistas portugueses e estrangeiros”.

Ao todo, o Turismo do Algarve arrecadou quatro prémios nesta 13ª edição do festival de cinema e turismo, incluindo o Prémio Diretor do Festival, que distinguiu a campanha “O Algarve fica-te bem”, outra produção com a chancela New Light Pictures, e segundo lugar na categoria Destinos Turísticos – Regiões, com o vídeo “Rota EuroVelo 1”, uma produção DNA Films.

Os três filmes promocionais do Algarve já tinham sido distinguidos na 9.ª edição do Finisterra – Arrábida Film Art & Tourism Festival, que decorreu em Sesimbra no início do mês de outubro, com o primeiro lugar na categoria Desporto (“Rota EuroVelo 1”), o segundo na categoria de Best Advertising Tourism Film (“O Algarve fica-te bem”) e o terceiro na categoria Hospitalidade (“O teu sorriso é um dos segredos do Algarve”).