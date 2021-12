Rua 25 de Abril em Alcantarilha sofre condicionamento de trânsito

A Rua 25 de Abril, em Alcantarilha, vai sofrer condicionamento de trânsito no dia 10 de dezembro, entre as 08:00 e as 12:00, anunciou a Câmara Municipal de Silves.

Este condicionamento de trânsito deve-se à necessidade de execução de descarga de material naquela rua, com os automóveis desviados para a Rua dos Bombeiros Voluntários.

Em comunicado, a autarquia “pede a atenção dos automobilistas e residentes para esta situação e agradece a compreensão e colaboração de todos”.

