“Rua das Pretas” apresenta-se na Adega Villa Alvor

A Adega de Villa Alvor prepara a temporada de verão com um concerto intimista do coletivo Rua das Pretas — projeto musical de Pierre Aderne, no dia 5 de junho a partir das 19h.

No Alinhamento temas do novo álbum da Rua Das Pretas “ Um Copo De Fado, Dois De Bossa Nova, alem de músicas que fizeram parte da serie de TV Rua Das Pretas Coliseu transmitida pela RTP1 .

A Rua das Pretas, projeto musical que une a música lusófona e os vinhos portugueses criado por Pierre Aderne, decidiu inovar a trazer musicalidade às adegas portuguesas. A Rua das Pretas Winery Tour já se iniciou em 2020 e continua este ano com mais surpresas e novos convidados. Após Villa Alvor, a Aveleda volta a receber o grupo musical no dia 24 de Julho na Quinta da Aveleda, em Penafiel.

Os bilhetes têm um custo de 30€ e podem ser reservados através do site www.ruadaspretas.com ou por email para booking@ruadaspretas.com. O bilhete inclui também um copo de vinho.

Com o verão a aproximar-se, Villa Alvor propõe uma iniciativa diferente: juntar um copo de Villa Alvor, o pôr-do-sol, e a música de Pierre Aderne e da Rua das Pretas. O concerto realizar-se-á ao ar livre, na adega de Villa Alvor, com vistas sobre a vinha que produz vinhos frescos e frutados, característicos desta região. Com duração aproximada 90 minutos, poderá assistir a um concerto intimista em acústico e com lotação limitada de lugares, para proporcionar aos amantes de música e vinho um final de tarde inesquecível.

Villa Alvor mostra o outro lado do Algarve. É o mais recente investimento da Aveleda, desde 2019. A adega de Villa Alvor localiza-se em Alvor, Portimão. Tem a particularidade de se encontrar entre a serra e o mar o que a torna o local ideal para a produção de vinhos de qualidade superior. Aqui predomina a vinha, e uma flora diversificada num projeto que se desenha desde a sua origem a pensar na sustentabilidade e em castas que melhor expressam a região: desde a Negra Mole (casta única e autóctone do Algarve), às estrangeiras que vão de encontro aos paladares exigentes de quem visita o Algarve vindo do estrangeiro.

Sobre a Aveleda – Onde os Sonhos se Cultivam: A Aveleda foi fundada em 1870 por Manoel Pedro Guedes na Quinta da Aveleda, em Penafiel. Hoje nas mãos da quinta geração, a Aveleda S.A. é o maior produtor e exportador de Vinho Verde em Portugal, estando presente em mais de 70 países com a sua extensa gama de produtos. Produtor de marcas como Casal Garcia, Aveleda, Adega Velha, Quinta Vale D. Maria, Quinta d’Aguieira e Villa Alvor. A Aveleda S.A. celebrou em 2020, 150 anos de uma história de família e de inovação.

Sobre Villa Alvor: Villa Alvor é o mais recente investimento da Aveleda, na região do Algarve, desde 2019. A adega de Villa Alvor localiza-se em Alvor, Portimão. Tem a particularidade de se encontrar protegida dos ventos frios do Norte pela Serra de Monchique e um enorme anfiteatro até ao mar, proporcionando um clima quente, húmido e pouco ventoso, perfeito para as uvas amadurecerem e criarem vinhos ricos em aromas intensos e sabores mediterrânicos.

Sobre a Rua das Pretas: A Rua das Pretas é um encontro internacional semanal de amigos, vinho e música que mistura bossa, folk, jazz e conversa. Onde o Buena Vista Social Club encontra a Tropicália, a Rua das Pretas é uma celebração e exploração da cultura lusófona do passado, do presente e do futuro: dos suspiros do fado e dos prazeres do samba às ruelas do flamenco e do blues. É uma música que passa de mão em mão entre amigos e colegas artistas, mantida viva pela sagrada comunhão da música e da história. Às vezes sussurrado, às vezes cantado e sempre em movimento

PUB