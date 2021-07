Rua de Faro vai ser zona verde, de convívio e sem carros a partir de hoje

A Câmara de Faro vai inaugurar hoje uma intervenção realizada na Rua Caldas Xavier para torná-la numa zona verde e de convívio, sem trânsito automóvel, ao abrigo de um projeto financiado pelas autoridades ambientais alemãs.

Na informação divulgada, a autarquia destacou a importância da iniciativa, denominada “Living Street”, para devolver à população uma rua “quase inteiramente dedicada ao estacionamento automóvel”, na zona de Bom João, e recordou que o projeto contou com um financiamento de 20.000 euros obtido com uma candidatura ao “programa EUKI (Iniciativa Europeia para o Clima) do Ministério Federal do Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha”.

A inauguração da “Faro Living Street” tem início marcado para as 18:30 e é também o resultado de uma “participação comunitária” através dos contributos de uma rede de ação e reflexão que conta com “50 membros, entre moradores da rua, agentes locais e funcionários do próprio município”, adiantou a Câmara algarvia.

“Este grupo de pessoas tem vindo a realizar um trabalho conjunto com o objetivo de tornar a Rua Caldas Xavier num local acolhedor e funcional, ideal para conversar, conviver e relaxar, comer, jogar, estudar, trabalhar, ler, ou apenas descansar e respirar ar puro”, precisou o município à agência Lusa.

Entre os objetivos estiveram também “reforçar a arborização e áreas verdes da rua, instalar equipamentos urbanos construídos com materiais reutilizáveis e ‘eco friendly’ [amigos do ambiente], e criar zonas de estar e recreativas para o convívio de várias gerações”.

A autarquia salientou a importância do projeto para “restituir o espaço público às pessoas, criando locais de convívio que até então eram ocupados pelo automóvel”, com a materialização de uma candidatura à qual concorreram também outras Câmaras portuguesas.

“Este espaço, que até aqui era utilizado essencialmente para a circulação e estacionamento de automóveis, passará a ser um espaço de lazer que potencia a experimentação do espaço público, as relações de vizinhança e o sentimento de pertença”, argumentou a Câmara algarvia.

O município elogiou o “compromisso” da comunidade local para alcançar o objetivo de “transformar a Rua Caldas Xavier num local mais habitável, mais bonito e sustentável”, e manifestou o seu “orgulho” por estar a aplicar um modelo de participação com potencial para ser alargado a outras áreas do concelho.

