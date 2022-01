O Município de Silves informa que, a Rua General Humberto Delgado, em Tunes, sofrerá um corte de trânsito no dia 31 de janeiro, entre as 09h00 e as 12h00, devido à necessidade de betonagem de obra particular.

A autarquia pede a atenção dos automobilistas e residentes para esta situação e agradece a compreensão e colaboração de todos.