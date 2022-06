Rua do Parque Infantil reabre após obras de requalificação

A Rua do Parque Infantil, na freguesia de Montenegro (Faro), reabriu no dia 21 de junho após obras de requalificação. A empreitada, com prazo de execução de 135 dias, foi adjudicada à empresa Infrasul por um valor total de 128.908,58 euros.

A intervenção visou a melhoria das condições de circulação pedonal e viária, através da regularização do perfil longitudinal da rua, reduzindo a sua inclinação e respeitando as cotas altimétricas dos espaços e acessos confinantes.

Esta artéria, que conta com grande utilização por parte de peões e veículos, conta agora melhores condições de circulação pedonal e rodoviária, o que se traduz assim numa melhoria assinalável da fluidez do trânsito, das condições de segurança e da qualidade de vida nesta zona nevrálgica do concelho.

Em comunicado, o município de Faro “agradece a compreensão e colaboração de todos os moradores e utilizadores durante o decurso da intervenção”.