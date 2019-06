Rugby: CLS Algarve 7’s disputa-se no próximo fim de semana em VRSA

O GLS Algarve 7’s,

competição internacional de rugby vai disputar-se no próximo fim de semana,

dias 8 e 9 de junho, no Estádio Municipal de Vila Real de Santo António.

Este ano, é esperada a participação de 64 Equipas e cerca de 1000 Jogadores de Rugby Sevens, vindos de todo o mundo.

O Torneio de Elite é o principal destaque do evento a nível

competitivo. No próximo fim-de-semana, com a presença de 12 das Melhores Equipas do Mundo, o

público vai, seguramente, assistir ao melhor do Rugby Sevens no Algarve.

As seleções de Portugal e Hong Kong

e as equipas Navigators e Samurai, voltam a pisar o relvado de

Vila Real de Santo António. As Seleções de França, Itália e French Fijians, os romenos Bucharest Wolves, os franceses 7 Fantastics e Seventise e os chineses Shandong

Rugby estreiam-se este ano.

A última vaga do Torneio de Elite vai

ser ocupada pelo Vencedor do Campeonato

Nacional de Sevens, integrado no Lisboa

Sevens, que se realiza este fim-de-semana (1 e 2 de junho) na Tapada da Ajuda.

Segundo José Diogo Trigo de Moraes,

organizador do evento: “A nossa visão é

criar aqui uma sinergia entre o Lisboa Sevens e o Algarve Sevens e, quem sabe,

no futuro, mais do que esses, e estender este torneio a outros locais. Ou seja,

fazer um circuito português internacional, em que as equipas da Ásia, da

América do Sul, da América do Norte e da Europa venham passar umas semanas a

Portugal e jogar Sevens. Vai haver bom tempo, bom rugby, acho que é uma

excelente oportunidade que temos para voltar a colocar os Sevens no topo das

prioridades do rugby português. A nossa decisão de dar oportunidade às equipas

para participar no Campeonato Nacional de Sevens é precisamente para tentar criar

alguma motivação para os clubes nacionais participarem em Lisboa e terem a

oportunidade de irem ao Algarve com algumas das melhores seleções. Vamos ter a

França, Itália, Hong Kong e os French Fijians, e equipas como os Samurais. Esta

é uma excelente oportunidade para pôr os clubes portugueses a competir a grande

nível.”

O GLS Algarve 7’s 2019 conta com vários torneios a decorrer em

simultâneo, nos vários espaços do Centro Desportivo de Vila Real de Santo

António. Para além do Torneio de Elite, disputam-se várias competições, como o

Masculino Aberto, o Feminino Aberto, Veteranos (formato 13-a-side), Masculino

Sub-18 e Touch Rugby.