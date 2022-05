Rui Capela é o novo treinador do Esperança de Lagos

Rui Capela é o novo treinador da equipa principal do Clube de Futebol Esperança de Lagos para a época de 2022/2023, após um acordo, anunciou o emblema.

Este será um regresso de Rui Capela ao clube, depois de ter sido coordenador técnico entre 2007 e 2010 e jogador de 1992 a 1994.

Entretanto, Rui Capela já passou por clubes de países como Paraguai, Bangladesh, Marrocos, Lituânia e Qatar.

O clube refere ainda que o Roberto Alberto já não será treinador da equipa sénior na próxima época.

“Um ser humano excecional e um profissional competentíssimo. Foi um dos principais obreiros na evolução qualitativa do futebol sénior nas ultimas temporadas, subindo aos campeonatos nacionais e tendo mantido a equipa nos mesmos até hoje. É com muita tristeza que o vemos sair, mas faz parte do futebol e da vida”, refere o emblema em comunicado.