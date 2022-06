Rui Gomes assina por três épocas com o Portimonense

O jovem extremo português Rui Gomes foi anunciado como reforço do Portimonense, da I Liga de futebol, para as próximas três temporadas, ficando com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

O jogador de 24 anos, primeira contratação dos algarvios para a época 2022/2023, iniciou a última temporada no Légia de Varsóvia (Polónia), mas em janeiro mudou-se para o Sporting da Covilhã.

Rui Gomes somou, desde então, 18 jogos e três golos na II Liga, um deles frente ao Alverca, no jogo da segunda mão (2-0) do ‘play-off’ de permanência, que assegurou a continuidade dos serranos nos campeonatos profissionais.

O atacante dividiu a sua formação por Merelinense, Sporting de Braga, Benfica e Vitória de Guimarães, tendo iniciado a carreira sénior nos vitorianos, na equipa B, passando também por Gil Vicente, Mafra e União de Leiria.