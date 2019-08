Rui Rio vai plantar medronheiros na Festa do Pontal em Monchique

A tradicional festa de “rentrée” do PSD vai ter lugar em Monchique, no próximo sábado, dia 31 de agosto. O evento, que contará com a presença do presidente social-democrata, Rui Rio, inclui um programa de atividades ao ar livre, que passam por jogos tradicionais, como o da malha, mas também um torneio de futebol (11h00), tal como na edição de 2018, em que a Festa do Pontal ficou mais reduzida face a edições anteriores.

Mas o ponto alto da programação está marcado para a manhã de sábado, às 10h00, com uma ação de plantação de medronheiros, ao lado do parque desportivo do JDM – Juventude Desportiva Monchiquense.

Pelas 18h00, terá então lugar a tradicional Festa do Pontal, com a apresentação dos cabeças de listas do PSD e intervenções do presidente da Câmara Municipal de Monchique, Rui André, bem como do deputado Cristóvão Norte e de Rui Rio. A festa terá lugar no Largo do Mirante, em Monchique.