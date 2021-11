É com o tema “De Roma a Vilamoura: Achando os achados do Cerro da Vila” que se vai realizar a palestra organizada pela Associação Arqueológica do Algarve (AAA), no dia 9 de novembro, em São Brás de Alportel e Lagoa.

Em São Brás de Alportel, no Museu do Traje, o evento tem hora marcada às 14:30, enquanto que em Lagoa, no Convento de São José, a palestra inicia às 18:00.

Participarão no evento os arqueólogos Filipe Henriques e Ana Pratas, do Cerro da Vila.

