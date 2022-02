Rute Silva em entrevista: “Os hotéis de cinco estrelas podem ser turismo de natureza!”

PUB

Numa conversa franca sobre o seu mandato e o concelho que dirige desde maio de 2021 – altura em que substituiu o eleito Adelino Soares, poucos meses antes das autárquicas em que seria sufragada como presidente – a socialista Rute Silva, 46 anos, discorre sobre a sua posição minoritária no executivo municipal. Uma entrevista de fôlego sobre os projetos da presidente para Vila do Bispo, Turismo, sazonalidade, cultura, habitação e até imigração, com a autarca a confessar que o concelho precisa da mão-de-obra imigrante como de pão para a boca. E não só de proveniências europeias

JORNAL do ALGARVE (JA) Matematicamente, conseguiu a presidência à tangente, por 33 votos, e o seu partido, o PS, está em minoria no Executivo municipal. Tem sido uma tarefa difícil, esta presidência em minoria?

RUTE SILVA (RS) – De uma forma geral nós temos chegado a acordo, até porque tanto nós, PS, como o PSD, como os independentes, queremos todos o mesmo. O que é a base é o interesse da população. Obviamente, às vezes divergimos em algumas coisas, mas temos conseguido chegar a consensos entre todos. Às vezes tenho que ceder um bocadinho, mas temos conseguido trabalhar sem grandes guerrilhas.

JA – Em relação às outras duas forças, representadas no executivo está a ser uma navegação à vista, projeto a projeto, ou há uma política de alianças com uma das forças em presença? Se sim, em que termos?

RS – Não temos alianças nem perspetivo que isso venha a acontecer. Aliás, eu acho que a aliança eventualmente será entre eles. Isso é mais visível na Assembleia Municipal, porque as votações têm sido coincidentes entre os independentes e o PSD. Na Assembleia essa visão é mais acentuada. O que temos feito no executivo municipal tem sido projeto a projeto e vamos falando e articulando.

(…)

João Prudêncio

(leia a entrevista completa no Jornal do Algarve de 24 de fevereiro de 2022)

Assine o Jornal do Algarve e aceda a conteúdos exclusivos para assinantes