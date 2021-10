Rute Silva tomou posse como presidente da Câmara de Vila do Bispo

Na quarta-feira, 7 de outubro, decorreu a tomada de posse dos novos órgãos municipais do concelho e de Rute Silva como presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, anunciou a autarquia.

Durante o seu discurso, Rute Silva demonstrou interesse em trabalhar em conjunto com todos os eleitos para contribuírem para o desenvolvimento do município e para a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes.

A autarca, após ter sido empossada para o mandato de 2021 a 2025, destacou ainda o seu plano estratégico que está assente em seis pilares: Pessoas, habitação, qualidade de vida, competitividade, ambiente e sustentabilidade.

No Auditório do Centro Cultural de Vila do Bispo, Rute Silva lembrou ainda que assume “como prioridade máxima, para os próximos anos, a execução do Plano Estratégico de Habitação, a construção de casas acessíveis, o reforço das rendas apoiadas, a aquisição de novos terrenos para habitação, entre outras medidas que visam minorar as dificuldades no acesso à estabilidade de um lar, promovendo a fixação de população, com especial atenção aos jovens e empreendedores”.

A autarca pretende ainda dar destaque à saúde, educação, mobilidade e às acessibilidades, áreas que considera “essenciais para o bem-estar e qualidade de vida das nossas populações, bem como para a viabilidade e competitividade socioeconómica do território”.

“De assinalar que este sufrágio ratificou um marco muito significativo na história civil do nosso concelho: a eleição da primeira mulher presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, facto que me orgulha profundamente, enquanto pessoa, mulher e munícipe”, acrescenta.

A sessão foi conduzida pela presidente da Assembleia Municipal cessante, Ana Bela Martins, que deu posse ao novo executivo camarário composto por Rute Silva e Fernando Santana do Partido Socialista, Dino Lourenço e Luís Paixão do movimento “Somos pelo Concelho – Vila do Bispo” e por Paula Freitas da coligação do PSD/CDS-PP/MPT e PPM.

Os membros da Assembleia Municipal também tomaram posse, nomeadamente cinco do PS, outros cinco do movimento, quatro pela coligação e um pelo Bloco de Esquerda.

Foram também empossados os presidentes das Juntas de de Freguesia eleitos, um pela Lista Unitária pelo Progresso, um pelo PS e dois pelo movimento.

De seguida, decorreu a primeira reunião de Assembleia Municipal, que elegeu Luciano Rafael para presente e Vanda Oliveira e Maria das Candeias Batista como secretárias.

