Ryanair promove voos a €15 a partir de Faro para cinco destinos

A Ryanair deu esta semana início à sua nova rota de inverno entre Faro e Marselha, que conta com dois voos semanais, além de iniciar também toda a operação da época de inverno no aeroporto algarvio, que inclui cinco novas rotas, designadamente para Berlim, Colónia, Cork, Marselha e Milão/Bergamo.

Ao todo, a Ryanair passa a operar 24 rotas para o aeroporto de Faro no horário de inverno.

Para assinalar o início das cinco novas rotas no Algarve, a Ryanair lançou uma promoção para voos com saída de Faro com preços a partir de 14,99€, para viagens entre novembro e janeiro, que estão disponíveis para reserva no website Ryanair.com até à meia-noite de quinta-feira, 1 de novembro.

“Como companhia aérea líder no aeroporto de Faro, é com muito gosto que continuamos a aumentar a nossa rede de rotas ao lançar o nosso maior horário de inverno de sempre”, salienta Andreia Cunha, responsável de marketing e vendas da Ryanair, enfatizando o compromisso da transportadora em contribuir com estas cinco novas rotas “para a redução da sazonalidade na região e permitindo que milhões de turistas internacionais desfrutem das maravilhas do outono e inverno algarvio”.

Para Dora Coelho, diretora executiva da Associação Turismo do Algarve (ATA), a abertura das novas rotas de inverno “vem ao encontro do esforço e da estratégia que a ATA tem vindo a implementar no sentido de captar cada vez mais ligações aéreas diretas a Faro”.

Mais ligações aéreas, sublinha, possibilitam “não só um potencial aumento do número de turistas nas épocas baixa e intermédia, reforçando a sustentabilidade da região através da redução dos desequilíbrios sazonais, mas também a oportunidade de promover e dar a conhecer diferentes facetas do destino, no que diz respeito à sua oferta, muitas vezes ainda desconhecidas por parte de quem nos visita tradicionalmente no período do verão.”

(Rede Expresso)

Advertisements